Come pulire le zampe dei vostri animali domestici?

In questi giorni abbiamo visto circolare diverse fake news che riguardano gli animali domestici e che rischiano di mettere in pericolo la loro salute. Cerchiamo di fare chiarezza e di distinguere i comportamenti corretti da quelli sbagliati.

L'ultima notizia falsa e subito smentita in Italia da un video di ENPA è stata quella che interessava la pulizia delle zampe: dopo la passeggiata possono essere pulite con acqua e bicarbonato e MAI con la candeggina. Inoltre non è assolutamente necessario fare più spesso il bagno al nostro animale, anzi questo comportamento potrebbe essere alquanto dannoso per lui.

Altra bufala sulla quale viene fatta luce e sulla quale sono pronunciati l' OMS e 'Istituto Superiore di Sanità italiana, riguarda la possibilità che gli animali domestici, come ad esempio cani e gatti, possano trasmettere il coronavirus. Anche su questo viene fatta chiarezza e ribadito che si tratta di un'informazione priva di verità.

Così come è risultata priva di fondamento la notizia sul boom di abbandoni in quanto si tratterebbe piuttosto di una riduzione di adozioni.

