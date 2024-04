CURIOSITÀ Come ricordare dove hai parcheggiato l'auto? Ascolta il Reloaded!

Come ricordare dove hai parcheggiato l'auto?.

Ti sarà capitato di non ricordare dove hai parcheggiato l'auto, per disattenzione oppure per semplice mancanza di senso dell'orientamento. C'è chi addirittura, dopo inutili tentativi di ricerca è arrivato erroneamente a pensare ad un furto.

Come succede? Ma soprattutto, come si fa a a ricordare dov'è parcheggiata l'auto?

Ascolta tutto nel nostro reloaded!

