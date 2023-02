CURIOSITÀ Come risparmiare sul cibo, la teoria di Vivien Ex trader di Wall Street alla ricerca del suo compagno di vita attraverso le app di dating da due anni esce a cena con i vari pretendenti risparmiando sulla spesa.

Non avendo il principe azzurro meglio averne molti con cui andare a cena. Potrebbe aver pensato cosi Vivian Tu star di TikTok conosciuta con il nome @YourRichBF .

Si è resa conto che trasferitasi a New York e affidandosi agli incontri online e uscendo a cena 6 sere su 7 , ha risparmiato sulla spesa alimentare circa 140 euro a settimana.

La sua non è stata strategia o calcolo non è uscita con gli uomini con questo intento, ma poiché l'hanno sempre portata in bei ristoranti e hanno sempre pagato loro il conto , la donna ha fatto calcolatrice alla mano, un semplice conto di quanto abbia risparmiato in 2 anni, circa 13.500 euro.

Vivien faceva la trader a Wall Street per cui è comprensibile che abbia monetizzato velocemente il risparmio, ma non avendo ancora trovato il principe azzurro dopo due anni di uscite con uomini conosciuti su app di dating, ha fatto un bilancio in tutti i sensi.



