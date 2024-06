Molto spesso siamo i peggiori giudici di noi stessi e dimentichiamo che darsi valore è un requisito fondamentale per il nostro benessere. A volte si è consapevoli che amarsi di più sia la strada più giusta per sentirsi meglio, ma spesso non si sa da dove iniziare...

La counselor Valeria Scalisi è stata con noi per darci tutti i suggerimenti più utili per ricominciare a valorizzare se stessi e la propria vita.

Ascolta il reloaded!