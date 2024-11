NATALE Come tenere il gatto lontano dall'albero di Natale? Victor non si avvicina proprio...

Come tenere il gatto lontano dall'albero di Natale?.

Quando arriva il Natale anche i nostri amici gatti amano fare festa...al nostro albero di Natale però! Chi ha un felino lo sa, è davvero complicato tenerlo lontano da decorazioni e palline perchè per lui diventano un gioco troppo entusiasmante. Ma a quanto pare c'è chi ha ideato un metodo per tenere lontano il suo amico a quattro zampe dall'albero di Natale.

Lei si chiama Irene ed è proprietaria di Victor, un gatto che non gradisce per nulla i mandarini tanto da averne addirittura paura e scappare alla loro vista. Così la donna ha pensato di circondare le zone della casa in cui sono presenti addobbi e luminarie ed ha scoperto con piacere che il rimedio funzionava alla perfezione. L'albero e le decorazioni sono rimaste intatte!

[Banner_Google_ADS]



Ovviamente questo semplice trucco funziona con Victor, perchè odia i mandarini, ma a quanto pare, in generale, ai felini non piace molto l'odore di agrumi. Forse potrebbe diventare un buon escamotage! Tanto vale provarci!





Un post condiviso da The Fluffypaws Family (@fluffypawsfamily)

I più letti della settimana: