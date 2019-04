Come vincere un anno di concerti con Live Nation!

Buone notizie per tutti gli appassionati di concerti! In arrivo una settimana di sconti sui biglietti dei più importanti concerti e spettacoli in scena. Ad annunciarlo Live Nation, una delle principali società che si occupa di intrattenimento.

Questa speciale iniziativa prenderà il via mercoledì 1° maggio e andrà avanti ad oltranza fino a giovedì 7 maggio, periodo in cui in tutto il mondo sarà la National Concert Week. Dunque un periodo di sconti e riduzioni sul prezzo dei biglietti per gli eventi firmati Live Nation.

In particolare in Italia, tutti gli spettacoli più attesi saranno scontati del 20%. Questo riguarda i concerti dei principali artisti italiani e internazionali, senza escludere festival come il Firenze Rocks e Milano Rocks!

Come fare per accedere alle offerte?

E’ molto semplice: dal 1°maggio su www.livenation.it/nationalconcertweek, saranno elencati tutti i concerti e gli eventi che fanno parte di questa iniziativa. Per accedere ai biglietti a prezzo ridotto basterà registrarsi gratuitamente (o accedere al proprio account My Live Nation) su www.livenation.it.

Ma non finisce qui perché Live Nation ha organizzato anche un contest #UnAnnodiConcerti che mette in palio un anno di concerti gratuiti, un buono di 1.000€, utilizzabile entro il 30 aprile 2020. Per partecipare basterà creare un video in cui si racconterà la propria passione per la musica condividendola su Instagram. Per approfondire tutti i dettagli e il regolamento di questa iniziativa: www.unannodiconcerti.it