Come vivere con gioia? Le nostre vite dovrebbero essere piene di felicità, serenità, cose belle. Ma sappiamo perfettamente che non è sempre semplice...Ma dovremmo almeno provare a fare cose che possono aiutarci a stare decisamente meglio, e possibilmente farlo da subito. Ecco allora piccoli accorgimenti che possono davvero fare la differenza.

Avere almeno 10 amici. Imparare a fare respiri profondi. Vivere in casa con almeno un animale domestico. Sorridere, sempre e più spesso. Anche l’amore può aiutare ad affrontare con gioia la vita. Fare del bene agli altri, qualsiasi cosa, aiutare..fa bene soprattutto a noi. Gli abbracci sono un vero toccasana. Impariamo a dire grazie, la gratitudine fa bene alla vita. Stare al sole, per fare un pieno di energia. Dormire bene, per ricaricarci ogni notte. Partire per un viaggio, andare in vacanza. Ascoltare o suonare musica. Fare attività, muoversi. Rallentare, avere un approccio più slow alla vita. Scegliere sempre la felicità. Imparare a stare bene anche da soli. Essere curiosi e farsi tante domande. Essere coraggiosi. Imparare a piangere, perché fa bene sfogarsi di tanto in tanto. Mangiare in compagnia e imparare ad assaporare boccone dopo boccone. Seguire una dieta del buonumore, come la dieta mediterranea. Mangiare i cibi della felicità! Mantenere in salute l’intestino. Imporsi di staccare dai social e dalla tecnologia , in genere. Stare in mezzo alla natura..............e tante altre cose che sicuramente saranno venute in mente anche a voi. Tutte cose che in fondo sappiamo.

La domanda allora è: "perchè non ci sforziamo a fare almeno qualcuna di queste cose?".. Abbiamo forse paura ad abituarci a stare bene?

Buona vita a tutti e siate felici, Tutti