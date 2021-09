Compra una casa che nasconde un tesoro in soffitta

Comprare casa è sempre di per se un passo importante, che non va preso alla leggera, ma richiede attente valutazioni. Sono tante le variabili delle quali si deve tenere conto: il quartiere, il prezzo, le dimensioni e lo stato generale della casa. Ecco spiegato il perché molte persone preferiscono cercare una casa nuova e moderna e non pensarci più; mentre altrettante preferiscono acquistarne di datate, magari a prezzo inferiore per poi investire nella loro ristrutturazione. David Whitcomb ha scelto la seconda opportunità e per 100.000 dollari ha acquistato una casa a Ginevra nello stato di New York.

A qualche settimana dalla sua acquisizione, David girando per casa, nota un vecchio controsoffitto. Incuriosito decide di dare un occhiata e scopre una vera e propria soffitta, ma non è tutto. La soffitta in questione era piena di quadri e oggetti di antiquariato, tra i quali anche opere di James Ellery Hale, un fotografo vissuto tra la fine dell'ottocento e gli inizi del novecento. Insomma un tesoretto che fatto stimare pare abbia un valore tra i 150 e i 200.000 dollari...spiccio più o spiccio meno.

Ora il prezioso tesoro costudito nella soffitta presto verrà messo all'asta per la gioia dei collezionisti, antiquari e amanti del genere, ma soprattutto del neo-proprietario

