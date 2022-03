CURIOSITÀ Comprano all'asta una statua da mettere in giardino, anni dopo scoprono essere del Canova Acquistata all’asta per 6000 euro da una facoltosa coppia inglese che voleva solo adornare il proprio giardino

L'amore per l'arte ha mille sfumature, a volte basta lasciare parlare il cuore e la sensibilità verso la bellezza, al cospetto della quale ci si ritrova. E' quello che è successo ad una coppia di facoltosi coniugi inglesi che vent'anni or sono decidono di acquistare all'asta per 5.220 sterline, poco più di 6.000 euro, una statua da mettere nel loro giardino. L'idea era quella che doveva servire ad abbellire un angolo del loro giardino, ma gli ignari acquirenti non avevano capito chi e che cosa stessero portando a casa.Tutto potevano aspettarsi tranne di ritrovarsi in casa un pezzo di storia dell’arte: dopo l’acquisto hanno scoperto che si trattava della «Maddalena giacente» di Antonio Canova, statua che si credeva andata persa per un secolo. La casa d'aste al centro di questa vicenda non poteva che essere Christie’s, prezzo di acquisto di allora fissato aappunto a 5.220 Sterline

La Maddalena giacente del Canova è stata cercata dagli studiosi per decenni, quindi la scoperta è di fondamentale importanza per la storia del collezionismo e la storia dell’arte. Unica testimonianza dell intenso processo creativo dello scultore italiano che fu anche un testimone fondamentale del suo tempo. Antonio Canova, nasce a Possagno, 1º novembre 1757, ritenuto il massimo esponente del Neoclassicismo in scultura viene soprannominato per questo «il nuovo Fidia». Canova svolse l'apprendistato a Venezia. Nel 1779 si trasferì a Roma dove risiedette per il resto della sua vita: sebbene viaggiasse spesso, principalmente per soggiorni all'estero o per ritornare nei luoghi natii, l'Urbe per lui rappresentò sempre un imprescindibile punto di riferimento.





Fedele a Papa Pio VII, amato dal sovrano inglese Giorgio IV, un po meno da Napoleone che lo fece ricercare, insomma uno scultore e pittore italiano stimato dal mondo del collezionismo europeo e di importanza critica, per la restituzione delle opere d’arte sequestrate sotto il generale francese. La riscoperta della “Maddalena giacente”conclude una storia molto particolare che pare tratta da un romanzo. E racconta, appunto la storia di un "marmo" di enorme valore storico, ma soprattutto, di grande bellezza estetica prodotto dal Canova negli ultimi anni della sua attività artistica». A riconoscere la statua e ad attribuirla all artista trevigiano è stato il direttore internazionale di scultura a Christie’s, Donald Johnston. Nelle interviste di rito, ha poi detto all’agenzia Reuters che «il viso è assolutamente tipico di Canova ma ci sono anche altri elementi», indicando «la maniera in cui sono realizzati i piedi, le mani, il modo in cui le dita hanno una sorta di dolce curva... Sono molto tipici di Canova



Ma la storia d questa scultura prosegue e arriva dalla casa d’aste Christie’s, che si prepara a battere all’asta la scultura il prossimo luglio per un valore stimato tra i 5 e gli 8 milioni di sterline (tra i 6 e i 9,5 milioni di euro).

E con la speranza che questa volta chi la porterà a casa sia ben consapevole di cosa ha comprato!

