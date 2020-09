CURIOSITÀ Comprano il biglietto vincente della Lotteria... per errore! Mezzo milione di dollari australiani il jackpot

La fortuna è cieca, e per fortuna! per questa coppia australiana che qualche giorno fa si è fermata in un negozio nel Queensland, mentre guidava attraverso il paese, e ha "accidentalmente" comprato un biglietto della lotteria sbagliato del valore di oltre $ 450.000 mentre in realtà cercava di acquistare un biglietto diverso. Dopo la vittoria, i due in una intervista hanno davvero confessato di aver preso il biglietto vincente per sbaglio, perchè in realtà volevano tentare la fortuna in una estrazione di un diverso concorso! per l'estrazione del Sabato Gold Lotto del 12 settembre ma appunto si sono confusi.

All'inizio i due si sono rammaricati: "Questo è il biglietto sbagliato. È stato un errore totale, un errore molto grave." Ma la buona sorte era dietro l'angolo perchè l'errore si è rivelato vincitore di 453,135,59 dollari australiani. Cosa ne faranno? Continueranno a viaggiare attraverso il loro straordinario paese che stanno percorrendo in lungo ed in largo.

"Negli ultimi mesi abbiamo vissuto nella nostra roulotte, quindi con il malloppo possiamo migliorarla ed addirittura comprarne una nuova" hanno detto. "Il resto lo salveremo per il futuro".





