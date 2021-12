CURIOSITÀ Con il cellulare di papà ordina 1.139 dollari di dolci «Ci è venuto quasi un infarto» sono state le parole del padre incredulo di quanto avvenuto

Con il cellulare di papà ordina 1.139 dollari di dolci.

Kris King, ha dato a suo figlioletto di soli 4 anni il suo cellulare per farlo distrarre e stare "buono", pensando:"tanto cosa vuoi mai che faccia": E il piccoletto tranquillo ci è stato soprattutto dopo aver trovato e usato un up che gli ha permesso di ordinare 1.139 $ di gelati e torte. Il padre che di mestiere fa il vigile del fuoco, si visto recapitare in caserma l'intera ordinazione, fatta dal figlioletto, con tanto di torta personalizzata. Al povero padre gli è preso un colpo e pensare che il figlio Christian lo aveva anche avvertito che gli sarebbe arrivato qualcosa, e che aveva preso una torta per il suo compleanno ma, come spesso accade il buon Kris non gli aveva creduto.

Ha fatto però presto a fare marcia indietro quando ha sentito sempre al telefono, ma questa volta la moglie, che lo avvisava dell'imminente arrivo del fattorino di UberEats che gli annunciava l'ordinazione in arrivo. La sorpresa fa brutti scherzi e all'inizio Kris aveva capito che la cifra fosse solo di 139 $, ma gli era sfuggito un 1 davanti che la trasformava in 1.139. Le torte e le vaschette di gelato sono state puntualmente recapitate alla caserma dei pompieri dove Kris lavora. I colleghi hanno subito poi fatto spazio nel frigo, alla notizia che stavano arrivando tra l'atro: «due tiramisù», il tronchetto al cioccolato...otto o nove vaschette da un litro e mezzo di gelato alla fragola e panna.



È un ragazzino sfacciato che ordina solo quello che gli piace», ha commentato il padre. Ma come ogni favola che si rispetti ha il suo finale buono e anche questa non è da meno....

infatti, fortunatamente, UberEats ha acconsentito a rimborsare loro la cifra dopo aver saputo quello che era successo.E vissero tutti più dolci e contenti!!





