Con Level of Concern tornano i Twenty One Pilots

“Level of concern” dei Twenty one Pilots incoraggia a tenere duro durante questo difficile periodo, ed è accompagnato da un video diretto, come al solito, dalla Reel Bear Media. Tyler Joseph e Josh Dun doneranno una parte dei proventi di “Level of concern” a Crew Nation, un fondo che viene in aiuto delle persone che lavorano ai concerti e ai tour che hanno subito gli effetti del Coronavirus.

Il frontman della band "Tyler Joseph", aveva recentemente twittato che, anche se chiuso in casa, stava lavorando a del nuovo materiale, affermando: "Scrivo sempre, ma questo brano sento che deve uscire ora”. Joseph ha aggiunto: “penso che sia un brano semplice ma che riesce a dare molta speranza”, mettendo in risalto il fatto che è la prima canzone che ha scritto alla chitarra elettrica".

https://www.youtube.com/watch?v=loOWKm8GW6A