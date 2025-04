CURIOSITÀ CondividApe Era il suo sogno un 16 enne torinese ne ha fatto un mezzo solidale

CondividApe.

A Torino, in corso Tassoni, proprio di fronte al Liceo Classico Cavour, c’è un’iniziativa speciale che unisce solidarietà e condivisione: il CondividApe. Questo particolare Apecar rosso non è un semplice mezzo di trasporto, ma un punto di scambio libero dove chiunque può prendere o lasciare qualcosa in base alle proprie necessità.

L’idea nasce dall’impegno di Leonardo Figello, un sedicenne che, da oltre un anno, parcheggia ogni mattina il suo Apecar per offrire alla comunità un piccolo spazio di aiuto reciproco.

Sul cassone del mezzo si trovano due casse di legno che svolgono funzioni diverse ma ugualmente preziose. La prima è dedicata ai libri: chiunque può prendere un volume da leggere e, se lo desidera, lasciarne un altro in cambio.

Un’iniziativa ispirata al bookcrossing che mira a diffondere la cultura e il piacere della lettura tra i passanti e gli studenti della zona. La seconda cassa ha invece un ruolo ancora più concreto e solidale.

Qui vengono depositati beni di prima necessità, come generi alimentari non deperibili (pasta, farina, zucchero, sale) e indumenti utili per affrontare il freddo, come guanti, sciarpe e coperte. Il principio che anima il CondividApe è chiaro: chi ha bisogno può servirsi liberamente, mentre chi ha la possibilità di donare può contribuire con generosità.

Il messaggio scritto sul retro del veicolo spiega perfettamente lo spirito dell’iniziativa: “Serviti pure se hai bisogno, altrimenti, se puoi, lascia qualcosa“.

