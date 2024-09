CURIOSITÀ Condominio per nonni ricchi A Torino è operativo un condominio per nonni autosufficienti e decisamente con una pensione da ricchi.

A Torino è nato il primo senior co-housing con tutti i servizi per il benessere e la socialità. Ci sono infatti la palestra, la biblioteca e anche il medico.

Questo condominio è dedicato a chi ha compiuto più di 65 anni e offre di vivere questa fase della vita in condivisione. Il complesso si chiama Specht Residenzen.

E’ un elegante edificio con parquet e i soffitti affrescati. L’edificio è stato interamente ristrutturato ed è costituito da 40 appartamenti tra monolocali e bilocali con servizi inclusi.

Oltre al sistema di telemedicina c’è una guardiania attiva 24 ore su 24. In Italia è una novità mentre in America è attiva da tempo. Da noi è stata importato dalla Specht Group Italia, ed è nato per far sentire gli anziani meno soli, avendo anche un programma di attività insieme come la ginnastica dolce, le visite al mercato, tour turistici e anche concerti e spettacoli.

Ma quanto costa affittare un appartamento in questo condominio? Ci sono 3 fasce di costo: base, premium e gold, dai 2.500 ai 4.500 euro al mese, a seconda dei servizi di cui si vuole usufruire e della grandezza dell’appartamento che arrivare a 90 metri quadri.

