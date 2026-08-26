CURIOSITÀ Conti in tasca agli italiani in vacanza Li ha fatti la FIPE-Confcommercio

Conti in tasca agli italiani in vacanza.

Le vacanze sono spese e nei bilanci familiari possono pesare molto. Secondo i dati FIPE-Confcommercio. Tra ristoranti, hotel e trasporti le spese non sono mancate.

Chi viaggia però è più incline a spendere per alcune cose in particolare. Esiste infatti una lista di priorità alle quali chi va in vacanza non rinuncia.

Nel solo mese di agosto la spesa per colazioni, aperitivi, pranzi e cene fuori raggiungerà i 10,8 miliardi di euro a cui contribuiscono per 1,6 miliardi i turisti stranieri. In cima alla classifica ci sono i ristoranti che assorbono la maggior parte del budget destinato alle vacanze con circa 6,2 miliardi di euro; i bar 2,2 miliardi.

Pensate che nel giorno di Ferragosto, è stata superata la soglia di 1 miliardo di euro di spesa, e 500 milioni erano destinati a pranzi e cene nei ristoranti.

Al secondo posto c’è la spesa per gli alloggi tra hotel, resort, campeggi, bed & breakfast, case vacanza. Altra voce, ovviamente è quella dei trasporti.

Tra carburante, pedaggi autostradali, biglietti ferroviari, voli, traghetti, parcheggi e anche spostamenti locali arrivati sul posto. Ovviamente l’incidenza dipende da quanto si è andati lontano da casa.

Chi parte in auto spende tanto di carburante e in questo momento, come sappiamo esso incide molto. Per non parlare di chi viaggia in aereo, con biglietti che ad agosto impennano e con i relativi trasferimenti da e verso gli aeroporti.

Nel budget familiare si calcolano anche le cosiddette esperienze: escursioni, visite guidate, musei, parchi divertimento, lidi, attività sportive, gite in barca e attrazioni locali.

Alla fine della classifica delle voci spesa troviamo anche lo shopping, tra souvenir, prodotti tipici locali, abbigliamento, piccoli gadget legati alla destinazione. Infine ci sono le spese personali con acquisti occasionali e servizi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: