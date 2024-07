Contributo al ripopolamento

Il governo italiano ha lanciato un’iniziativa volta a incentivare il ripopolamento delle aree montane e a rivitalizzare economicamente e socialmente i comuni con meno di 5000 abitanti.

Il progetto, come spiega GreenMe, prevede un contributo finanziario per coprire i costi di acquisto e ristrutturazione di una casa in uno dei 76 comuni della Regione Toscana. Con un budget complessivo di 2,8 milioni di euro, l’obiettivo è sostenere il ritorno della popolazione in queste aree, contribuendo al loro sviluppo.

Il contributo varia da 10.000 a 30.000 euro, coprendo fino al 50% delle spese per l’acquisto dell’immobile, che deve essere adibito a residenza principale. Possono beneficiare del contributo i cittadini italiani, dell’UE o non-UE con un permesso di soggiorno di lungo periodo, a condizione che siano maggiorenni e residenti in un comune italiano non montano.

Le spese ammissibili includono solo l’acquisto di immobili ad uso abitativo esistenti alla data di pubblicazione del bando. Le domande devono essere presentate esclusivamente online, dal 12 giugno 2024 fino alle ore 13 del 27 luglio 2024, tramite il modulo disponibile sul sito della Regione Toscana.

È necessario autenticarsi utilizzando Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta di Identità Elettronica (CIE).