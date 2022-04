Contro gli scarafaggi, manco la bomba atomica

Gli scarafaggi sono tristemente noti per possedere una resistenza elevata alle radiazioni, forese è anche il motivo per il quale effettuare una disinfestazione è molto difficile. In caso di attacco nucleare sarebbero tra le specie che sopravviverebbero alle radiazioni. Si ritrovebbero padroni della terra, ma il regno andrebbe condiviso con i ragni, moscerini e altre specie invertebrate hanno una grande capacità di sopportazione alle radiazioni elevate al pari loro.

Le radiazioni provocano un’alterazione del DNA su tutti gli esseri viventi, rompono i legami molecolari, in particolare durante la delicata fase di duplicazione, cioè quando la molecola DNA si divide in due catene e in quel frangente si disattivano gli enzimi che ne assicurano l’integrità a cui segue la divisione della cellula. Questo è quanto avviene nell'organismo umano spianando il terreno alla comparsa delle leucemie,ma un insetto come lo scarafaggio possiede un’anatomia molto più semplice rispetto alla nostra.









A livello dell’apparato circolatorio l’unica attività di divisione si verifica quando l’animale muta il suo esoscheletro. In pratica lo scarafaggio presenta una resistenza alle radiazioni circa sedici volte maggiore in confronto all’uomo. Ciò nonostante non è invulnerabile del tutto, infatti a dosi massicce di radiazioni e ripetute anche gli scarafaggi soccomberebbero.... Molto più resistente dello scarafaggio è il moscerino della frutta, esso infatti regge dosi oltre trenta volte superiori a quelle sopportabili per l’uomo.



Speriamo che tutto questo resti solamente a livello di sperimentazione... per noi è già sufficiente, ci crediamo!!