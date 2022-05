CURIOSITÀ Contro lo stress la "Garden Therapy" Fare l'orto aiuta a superare le ansie che abbiamo accumulato durante i due anni di restrizioni legate alla pandemia.

Contro lo stress la "Garden Therapy".

Finito l'inverno e ridotte le restrizioni, del periodo sono rimasti per molti ansia e depressione. Per cercare di smorzarne i fastidi non c’è niente di meglio del mondo vegetale, magari prendendosi cura delle piante oppure seminando fiori e ortaggi. Per approfondire la conoscenza e scoprire i benefici della Garden Therapy, per poi mettersi subito all'opera e goderne appieno, scopriamo insieme cinque buoni motivi. Praticare l’arte del pollice verde, come dimostrato dalla scienza, risolleva gli animi e ci rende felici.

Aiutiamo la nostra remise en forme psicologica: spingiamo in alto l’autostima e riscopriremo il gusto della genuinità. La garden therapy ci darà una mano ritrovare la concentrazione. E non solo: la cura dell’orto e del giardino stimola la capacità di prendersi cura di una cosa che cresce e la soddisfazione di vedere sbocciare un fiore o di gustare un frutto o un ortaggio coltivato con le proprie mani. Inoltre, lavorare la terra libera la mente dai pensieri negativi e dalle preoccupazioni, dona una generale sensazione di relax e di benessere, allena l’apparato cardiocircolatorio e aiuta anche a bruciare calorie.

