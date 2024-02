MUSICA Cook Robin: "The promise you made" "Pezzi da Collection"

Cook Robin: "The promise you made".

"The Promise You Made " è una canzone di Cock Robin, scritta nel 1984 da Peter Kingsbery e contenuta nell'album di debutto della band. A distanza di due anni fu pubblicato in Europa e divenne una hit di grande successo. Ne abbiamo parlato su Radio San Marino, ascolta il reloaded!

Cock Robin - The Promise You Made



