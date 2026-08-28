Da vent’anni il Giappone affronta il caldo estivo con una strategia insolita per noi occidentali: cambiare le regole del dress code aziendale per ridurre l’uso dell’aria condizionata.

Quest’anno il Cool Biz, la campagna che consente ai lavoratori di rinunciare a giacca e cravatta durante l’estate, si è ampliato fino ad ammettere pantaloncini e sneaker negli uffici pubblici di Tokyo, ma questo non è piaciuto a tutti.

Fino a che punto il caldo e il timore per le bollette possono prevalere sulle regole di costume da osservare in ufficio? Il Cool Biz è una politica di abbigliamento informale per gli ambienti di lavoro, pensata per permettere alle persone di tollerare temperature più alte negli uffici senza fare eccessivo ricorso all’aria condizionata.

La regola prevede di mantenere la temperatura interna a 28 gradi Celsius, una soglia significativamente più alta rispetto ai livelli tipici del raffrescamento intensivo occidentale, compensata da un abbigliamento più leggero: camicie a maniche corte, niente cravatta, niente giacca.

Non si tratta di un obbligo normativo rigido, ma di una linea guida istituzionale che nel tempo si è consolidata come prassi sociale accettata nella maggior parte degli ambienti professionali giapponesi.

Il Cool Biz nasce nel 2005 per iniziativa di Yuriko Koike, allora ministra dell’Ambiente sotto il governo di Junichiro Koizumi, oggi governatrice di Tokyo.

L’obiettivo dichiarato era esplicitamente climatico ed energetico: ridurre le emissioni di CO2 legate all’uso intensivo dell’aria condizionata nei mesi più caldi, in un Paese storicamente povero di risorse energetiche proprie e fortemente dipendente dalle importazioni.

I risultati misurati anno dopo anno dal Ministero dell’Ambiente giapponese confermano l’efficacia della misura: circa 460mila tonnellate di CO2 risparmiate già nel primo anno di applicazione, salite a 1,69 milioni di tonnellate nel 2010 e a oltre 2,2 milioni di tonnellate nel 2012.

Solo nel 2005, la compagnia elettrica Tepco stimò un risparmio energetico equivalente al fabbisogno mensile di 240mila famiglie giapponesi: un dato che dimostra come un intervento comportamentale, apparentemente marginale come un dress code aziendale, possa tradursi in una riduzione misurabile della domanda di energia elettrica su scala nazionale.







