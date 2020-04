CURIOSITÀ Coppia in quarantena costruisce un museo in miniatura per i suoi "gerbilli" Lo hanno fatto per la coppia di simpatici animaletti domestici simili a topolini che vivono con loro

In questi tempi di coronavirus due sono le priorità che hanno le persone in quarantena, la prima ovvio è limitare il più possibile le cause di contagio, ma la seconda è restare sani di mente. Alcuni di questi ha scoperto, o riscoperto, il lato artistico che viveva assopito dentro si se. Certo i più hanno riassaporato le gioie della lettura, altri hanno trovato il tempo da dedicare a loro stessi e altri su suggerimento delle moglie ora hanno case pulitissime e ordinatissime anche nei luoghi dove non ci si va mai. Filippo e Marianna sono marito e moglie, sono italiani ma vivono e lavorano a Londra.Che è anche la città dove stanno trascorrendo la quarantena e dove hanno deciso di dedicarsi a qualcosa di veramente insolito, come ad esempio la costruzione di una mini galleria d'arte.









A tenere compagnia alla coppia ci sono altri due inquilini con i quali dividono la casa, sono due gerbilli, dei simpatici animaletti domestici simili a topolini. I simpatici roditori rispondono ai nomi di "Pandoro e Tiramisù", e sono entrati nella vita di Filippo e Marianna quando avevano 9 mesi, le loro attività primarie in casa durante il giorno sono dormire, mangiare e giocare, insomma una vitaccia. Ma per i due coniugi la vita è un po più articolata, i due infatti devono lavorare, Filippo lavora al V&A Museum di Londra, Marianna fa la commessa. Da vero appassionato d'arte Filippo per contrastare la noia che prende in questo periodo di quarantena ha coinvolto la moglie nel progetto di costruire un mini museo in miniatura, con tanto di opere d'arte per far divertire Pandoro e Tiramisù, i due roditori.

La coppia adora andare a visitare mostre ed essendo i due molto interessati all'arte e alla presentazione ed installazione stessa di mostre ed eventi, hanno ricreato una particolare versione di 4 capolavori dell'arte: "La Gioconda", "Il bacio" di Klimt, "L'urlo" di Munch e "La ragazza con l'orecchino di perla" di Vermeer. Tutti e quattro i capolavori sono stati abilmente miniaturizzati e realizzati in versione "gerbillo".



l'idea pare bizzarra, ma nel giro di poco tempo ha attirato migliaia di fans attraverso i social dopo aver conquistato ovviamente i due ragazzi che l'hanno pensata e creata.











