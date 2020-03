Coronavirus: la Ferrari scende in pista

A causa dell'emergenza coronavirus tutto si è fermato in queste settimane, eccetto i gesti di solidarietà che per fortuna arrivano da più parti. Anche la Ferrari ha deciso di contribuire mettendo a disposizione i propri impianti di Maranello per produrre respiratori polmonari da donare ai reparti di terapia intensiva.

Un gesto e delle intenzioni condivise anche da Fiat Chrysler che in queste ore sta organizzando una collaborazione con una delle più grandi aziende produttrici di apparecchi di questo tipo, la Siare Engineering International di Bologna. In particolare, si sta cercando una soluzione per aumentare in maniera significativa la produzione di questi macchinari.

Al momento sul banco delle proposte si stanno valutando due soluzioni: la Ferrari potrebbe cooperare con Siare occupandosi di tutto ciò che attiene l'aspetto logistico e di rifornimento, oppure l'azienda bolognese potrebbe appoggiarsi esternamente per la produzione di alcuni componenti avvalendosi degli impianti di Maranello. Saranno decisive le prossime ore, ma quello che è certo è che c'è la comune intenzione di raddoppiare la produzione da 150 ventilatori a settimana a 300.

Nel frattempo la Ferrari e altre aziende stanno acquistando dalla Cina ulteriori mascherine e respiratori. A dare man forte a questa iniziativa si stanno preparando anche Mercedes e Red Bull. Dunque nelle prossime ore le vedremo impegnate per raggiungere quello che ormai è diventato l'obiettivo comune: sostenere tutti in questa emergenza.