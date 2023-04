CURIOSITÀ Correre fa invecchiare? Un dottore americano ha esposto una sua tesi in verità piuttosto bizzarra sulle controindicazioni della corsa.

Correre fa invecchiare?.

Nel paradiso ideale dei pigri a lui darebbero la cittadinanza onoraria. Il dottor Gerald Imber, chirurgo plastico, ha rivelato quale sport faccia invecchiare più velocemente si tratta della corsa.

La rivelazione l'ha fatta in un video che nemmeno a dirlo è diventato virale. Imber è specializzato in procedure per il viso e per il corpo nel suo percorso professionale ha notato che correre qualche chilometro tutti i giorni o a giorni alterni va bene, ma se si esagera il corpo ne risente.

Nello stesso video ha invitato gli utenti a notare come il volto di chi corre le lunghe distanze sia scarno e invecchiato.

La sua tesi ha trovato anche delle voci contrarie come quella deI triatleta e medico Kiya Movassaghi che ha affermato che l'aspetto “disastrato” di cui parla il dottor Gerald Imber è causato dalla magrezza del corpo e dal fatto di essere costantemente esposti al sole.

Nonostante tutti gli effetti negativi che la corsa può avere sul corpo, il dottor Imber ha comunque ammesso che questa porta anche dei benefici



