CURIOSITÀ Corrispondenza Reale La Casa Reale cerca un Assistant correspondence officer. per due anni, con uno stipendio molto interessante

La Regina Elisabetta II ha il “vizio” di rispondere a tutte quelle persone che le scrivono. Ma quante lettere riceve mediamente la monarca Inglese? Sono centinaia ogni anno.





Viste le recenti condizioni di salute di Elisabetta II, sul sito di Buckingham Palace è apparsa job application con la ricerca di una persona che sappia scrivere le Thank you card, e tutti quei messaggi in risposta ai sudditi ed ai fans della corona. Dicevamo che l'usanza della Regina e di Kate Middelton è quella di rispondere a tutta la corrispondenza anche con un semplice grazie. A supporto delle due donne c'è uno staff dedicato, a cui si aggiungerebbe la figura di un Assistant correspondence officer. Per questo lavoro di responsabilità e grande prestigio avrà uno stipendio medio di 23 mila sterline l'anno e il contratto durerà due anni. Quello che deve essere certo è che ogni lettera avrà la sua risposta.



