CURIOSITÀ Cosa chiederesti al te stesso del futuro?

Il MIT ha sviluppato "Future You", un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che vi consente di poter dialogare con una versione più anziana e saggia di voi stessi. Non si tratterebbe di una sorta di predizione del futuro, ma di un modo per riflettere su scelte di vita importanti e la possibilità di effettuarle con un maggior grado di saggezza. Ne abbiamo parlato su Radio San Marino, ascolta il reloaded!

