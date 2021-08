Cosa ci fanno i Måneskin insieme a Iggy Pop?.

MUSICA Cosa ci fanno i Måneskin insieme a Iggy Pop? E' arrivata la conferma...

Una videochiamata di gruppo che vede da una parte i Måneskin e dall'altra Iggy Pop, che saluta il gruppo romano: “Ciao, eh!”. Il frammento di un dialogo come preludio a una prossima collaborazione tra la leggenda del Rock e i trionfatori dell’Eurovision Song Contest?

A quanto pare ora è ufficiale: i Måneskin pubblicheranno un remake di I Wanna Be Your Slave in collaborazione con Iggy Pop. Dunque si trattava di una vera e propria anticipazione con cui la band aveva incuriosito i propri fan.

Il brano uscirà il prossimo venerdì 6 agosto, sia in digitale che in vinile, un 45 giri in edizione limitata che comprende sia l’originale che il duetto con il "punk daddy", così definito dalla bassista Victoria.





II ragazzi sono entusiasti di aver realizzato un sogno che fino a qualche anno fa sembrava impossibile: "È stato un onore lavorare con Iggy Pop. Sentirlo cantare I Wanna Be Your Slave, sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante. Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band. È stato bellissimo avere avuto la possibilità di conoscerlo e fare musica insieme".

Una bella emozione anche per Iggy Pop che ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa collaborazione: "Måneskin gave me a big hot buzz".





