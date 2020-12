PODCAST Cosa fa Babbo Natale dopo il pranzo del 25 dicembre? "Tutto può succedere...ma non è niente"

Cosa fa Babbo Natale dopo il pranzo del 25 dicembre?.

Dopo aver consegnato doni in tutto il mondo in compagnia delle sue renne, Babbo Natale fa' tappa a Radio San Marino. Nel nostro podcast puoi riascoltare tutta la diretta.. E ricorda: tutto può succedere...ma non è niente!

A cura di: Stefano Coveri, Fabio Barone e Catia Demonte.

I più letti della settimana: