CURIOSITÀ Cosa mangiano i tifosi tra stadio e calcio alla tv ? Pane e calcio

Cosa mangiano i tifosi tra stadio e calcio alla tv ?.

Tra le tante curiosità che ruotano intorno al mondo del calcio c'è una singolare ricerca che è stata pubblicata dal sito ufficiale di Euro 2020 che riguarda le abitudini culinarie dei tifosi europei che frequentano gli stadi. I tifosi albanesi prediligono Kebab e polpette, in Bosnia uva salata e semi di zucca, i tifosi croati Koštice, Kikiriki, il grido dei venditori ambulanti sulle tribune. per i semi di arachide. In Inghilterra tra un'azione e l'altra brodo ristretto e pasticcio di carne.





[Banner_Google_ADS]





In Germania tralasciando le varianti regionali Birra e Bratwrust (un insaccato tipico della cucina tedesca) sono quotatissimi. Il confort food da stadio francese "Galette et Soucisse" , panino e salsiccia, in Italia panino e salsiccia con l'aggiunta di cipolle e salse varie. Ma in questo periodo in cui si è costretti a stare a casa per vedere la partita quali sono le preferenze degli italiani ? Il confort food per eccellenza prediletto dal tifoso made in Italy è la pizza (76,7%), seguita da hamburger con patatine (53,8%) e dal sushi (29,6%). In fondo alla classifica, tra i cibi meno ordinati dagli italiani in queste occasioni troviamo insalata di riso (37,8%) e frittata (35%). In poche righe vi abbiamo raccontato il paradiso dei nutrizionisti

I più letti della settimana: