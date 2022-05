Cosa non si fa per un posto sul Guinnes dei primati

Per entrare nel Guinness dei primati si prova di tutto e David Rush, ne ha studiato una davvero singolare. Ovvero correre una mezza maratona con addosso 111 magliette, una sull’altra. Rush non brilla però in originalità, infatti un altro David ma Smith di cognome, ha avuto la stessa idea fermandosi però a 82 magliette indossate. Avete capito bene, con una maglietta una sull’altra. Il vero inventore di questo singolare primato è David Smith, ma si è fermato a 82 magliette. Rush, che arriva da Idaho, negli Stati Uniti haportato il record più in alto arrivando, appunto, ad indossarne la bellezza di 111.









Ha raccontato che lo ha fatto non solo per finire sul Guinnes dei primati ma anche per partecipare alla Ymca Famous Idaho Potato Marathon. Per indossarle tutte David ha poi confessato che gli ci sono voluti ben ben 25 minuti. David ha battuto il record e completato la mezza maratona in 2 ore, 47 minuti e 55 secondi. Ha detto che le temperature basse lo hanno sicuramente favorito, in ogni caso ha corso con un peso addosso di 20 chili e dopo un paio di ore sentiva che il sangue non gli circolava più nelle braccia e le mani erano molto gonfie. Anche la fede nuziale, che di solito gli sta larga, gli stava stretta.