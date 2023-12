CURIOSITÀ Cosa significa "do it for the plot"? Lo slogan virale su TikTok Ascolta il Reloaded!

Sei indeciso oppure temi che qualcosa possa andare storto? “Do it for the plot” ! Un meme nato dallo slang inglese e che è diventato virale su TikTok, un incoraggiamento utile quando si tratta di fare delle scelte importanti...scopri il suo significato nel reloaded!

