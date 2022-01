Cosa stanno architettando Brad Pitt e Lewis Hamilton

Un progetto che vede insieme Brad Pitt e Lewis Hamilton per realizzare un film sulla Formula 1, sul mondo delle corse su 4 ruote è naturale che susciti interesse tra le maggiori case di produzione del settore cinematografico mondiale. La notizia ha scatenato una autentica bagarre tra i giganti del grande schermo Sony, Universal, ma anche quelli dello streaming Netflix e Amazon non se le sono mandate a dire e sono praticamente entrati in guerra. Alla fine tra mille facce sorprese ha prevalso e si è portata a casa i diritti Apple che si è aggiudicata un progetto di cui si farà certamente un gran parlare.

Sul film vero e proprio,ancora non sono ancora trapelati molti dettagli, si sa soltanto che verrà prodotto insieme a Plan B Entertainment, la compagnia di produzione cinematografica di Brad Pitt. Mentre Jerry Bruckheimer farà parte del team con il ruolo di produttore esecutivo. Come regista del film la scelta pare sia caduta su Joseph Kosinski, già regista di Top Gun: Maverick. Grandi riferimenti, oltre le solite voci dei ben informati, al momento non ce ne sono, e anche sull'evoluzione della vicenda girano pochissime informazioni. le cose certe sono che Apple si è assicurata il progetto che vede lavorare insieme Brad Pitt & Lewis Hamilton. L'acclamato pilota e 7 volte campione del mondo di F1 è considerato il migliore di sempre e in questo progetto sarà tra i produttori.

Per lui una responsabilità a cui non è nuovo visto che in precedenza ha ricoperto questo ruolo nei due sequel di Cars e Zoolander 2. Quello che i fans e anche noi vorremmo sapere è di vedere Hamilton coinvolto anche come attore in scena. magari come interprete di se stesso, ma le voci più recenti parlano della storia di un pilota ormai fuori dai giochi per motivi legati all'età, che rientra nel nel giro per fare da mentore ad un collega più giovane. Le indicazioni porterebbero a intiure che nel ruolo principale ci troveremo Pitt. Altra data non confermata è quella dell'inizio delle riprese, anche qua voci non confermate parlano del 2023 / 2024 addirittura.

Allora armiamoci di pazienza e stiamo con le antenne dritte, del resto il piatto è di quelli allettanti e parecchio, no?