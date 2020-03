Covid-19: due vicini di casa creano la tavola su misura

Sappiamo tutti che le misure restrittive per contenere l'epidemia vietano in questo periodo di organizzare qualsiasi tipo di pranzo o evento di aggregazione. Così due vicini di casa di Porto San Giorgio, un paesino in provincia di Fermo nelle Marche, hanno trovato la soluzione ideale, nel pieno rispetto del decreto vigente.

Si dice che la necessità aguzza l'ingegno e i due protagonisti di questa storia hanno creato con un' asse di legno una tavola che va da un balcone all'altro in modo da rispettare la distanza di sicurezza e allo stesso tempo godersi il pranzo.

La scena è stata fotografata e postata sui social ed ora quest'idea è diventata virale.