CR7 cambia villa per via delle pecore che fanno troppo rumore Appena arrivato a Manchester si ritrova a dover traslocare per via degli ovini a suo dire fastidiosi

Cristiano Ronaldo da poche settimane è un giocatore del Manchester e appena arrivato nella sua nuova, casa come riportato da alcuni tabloid, per lui ci sarebbe già aria di un primo trasloco. Non stiamo parlando a livello di club, ma di abitazione sia chiaro. Cristiano, (o chi per lui), dovrà preparare di nuovo degli scatoloni e il tutto perché la villa che ha scelto per la lui e la sua famiglia al suo arrivo da Torino pare avesse un impiccio non da ridere. La villa, se pur lontana dai rumori della città come clacson e traffico, pur essendo immersa nel verde, tra alberi e fiori non lo farebbe dormire. La causa?....

Il troppo belare di alcune pecore che avrebbe portato all'esasperazione il campione portoghese al punto da rimettere in vendita la lussuosa abitazione del valore di 3 milioni di euro. A rivelarlo è stato un articolo apparso sul tabloid inglese Mirror, raccontando l'Odissea al quale è sottoposto, "sebbene la proprietà sia bellissima, dotata di una sala cinema, una piscina e un garage per quattro auto, immersa in campi ondulati e boschi.....Protetta da telecamere a circuito chiuso, cancelli elettrici ed è pattugliato da guardie, che aiutano la famiglia a sentirsi più al sicuro a casa"....ma anche troppo vicina a un piccolo gregge di fastidiosissime pecore molto rumorose al mattino presto".

