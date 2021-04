SPORT CR7 e la fascia da capitano gettata a terra che va all'asta per beneficenza Un vigile del fuoco in servizio allo Stadio ha pensato bene di raccogliere quella fascia, divenuta un vero e proprio cimelio sportivo

La rabbia e la palese delusione di Cristiano Ronaldo al termine della recente partita tra Serbia e Portogallo, trasformata in una straordinaria occasione di solidarietà, grazie ad un vigile del fuoco. Come in molti abbiamo potuto vedere il campione portoghese, per tutti CR7, nei minuti finali del match che vedeva la sua nazionale del Portogallo contro la formazione serba, ha segnato un clamoroso gol, non convalidato dall'arbitro nonostante la palla fosse entrata, in modo evidente oltre la linea, nella porta avversaria. Il fuoriclasse della Juventus, non l'ha presa benissimo, e ha deciso di abbandonare il campo, dopo aver gettato a terra la propria fascia di capitano, in segno di sprezzo.





Djordje Vukicevic, un vigile del fuoco, quella sera in servizio allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado, ha pensato bene di raccogliere quella fascia, intuendo che sarebbe divenuta un vero e proprio cimelio sportivo immaginando l'eco internazionale delle polemiche post-gol non riconosciuto. Ma ha deciso di non tenerla tutta per sé: al contrario, Vukicevic l'ha donata all'organizzazione Together for Life, impegnata ad aiutare i bambini affetti da patologie molto gravi. Morale della storia? L'associazione ha messo all'asta la fascia di Cristiano Ronaldo, e al termine di tre giorni di asta, è riuscita ad aggiudicarla per ben 64 mila euro, 7,5 milioni di dinari, confermato dal fondatore dell'associazione, Jovan Simic. Il ricavato sarà utilizzato per finanziare l'operazione di un bambino serbo di 6 mesi, affetto da atrofia muscolare spinale e dunque bisognoso di un'assistenza medica specifica all'estero.













