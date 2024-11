La loro storia d'amore è finita anni fa, eppure Flavio Briatore e Heidi Klum hanno deciso di diventare soci: insieme hanno aperto il primo 'Crazy Pizza' degli Stati Uniti.

A inaugurarlo la supermodella, che con l'imprenditore italiano ha avuto nel 2004 la prima figlia Leni: una selezionatissima lista di invitati, musica, spettacolo e poi tutto sui social, anche un video in cui appare una misteriosa 'pizza Hawaii' con sopra l'ananas.

L'ingrediente fu in passato motivo di scontri social con Gino Sorbillo: Briatore disse mesi fa che non ci sarebbe stata "frutta esotica" sulle sue pizze ed effettivamente nel menù di New York non appare alcuna 'pizza Hawaii'.