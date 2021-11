CURIOSITÀ Creatività che aiuta l'ambiente Dall'India una possibile soluzione per dare un destino ai sacchetti di plastica usati piuttosto che il fondo del mare

Creatività che aiuta l'ambiente.

La persona “speciale” che conosceremo oggi vive in India si chiama Ashay Bhave ha appena 23 anni, ma ha avuto un’idea geniale e molto utile all’ambiente, ovvero trasformare i sacchetti di plastica in comode scarpe da ginnastica.





A luglio la sua idea è diventata realtà, anzi una startup di successo, con un nome ben preciso: Thaely, che in lingua Hindi significa appunto “busta di plastica”. L'idea è nata come un semplice esperimento per trovare una soluzione al problema dei 100 miliardi di sacchetti di plastica prodotti ogni anno nel mondo, che finiscono per minacciare gli ecosistemi marini. Ne è nato un tessuto che al tatto sembra pelle, materiale che è stato testato creando delle sneakers con l'aiuto di un calzolaio di Mumbai.



