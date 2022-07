CURIOSITÀ Cresce la famiglia: serve un aereo più grande Cristiano Ronaldo dopo l'arrivo di Bella Esmeralda mette in vendita il suo jet privato, ora è troppo piccolo

Cresce la famiglia: serve un aereo più grande.

Il campione portoghese oggi in forza al Manchester United: Cristiano Ronaldo, ha messo in vendita il suo jet privato, un Gulfstream G200 acquistato nel 2015 per soli 20 milioni, insomma un affarone. Il motivo che ha spinto CR7 ha separarsi dal suo giocattolo volante è lo spazio venuto ad accorciarsi dopo l'arrivo in famiglia della sua piccola bambina: la Bella Esmeralda. C'è ancora il più assoluto riserbo sulla cifra chiesta dal fuoriclasse per lasciare il suo Gulfstream, ma se proprio i "Ronaldo's", si sentono stretti quando volano in formazione tipo, devono per forza di causa maggiore trovare un aereo alla loro portata.

Un tifoso del campione ha suggerito di dirigere la scelta su di un camper, costa meno e risolve più rapidamente. Bella la famiglia specie quando è numerosa, e quella costruita insieme a Georgina Rodriguez, che ha sempre rappresentato il suo più grande sogno, lo è di sicuro. Ma ogni rosa ha le sue spine e questo Ronaldo lo sa davvero molto bene...

















