Crisi dei Social.

l mercato italiano dei social media ha raggiunto una fase di saturazione, con X che crolla mentre Instagram mostra segni di affaticamento e TikTok tiene grazie al tempo speso dagli utenti.

Nei prossimi mesi lo scenario potrebbe cambiare con l'ingresso dell'intelligenza artificiale. E' la situazione delineata dall'analisi dell'esperto di digitale Vincenzo Cosenza con i dati del sistema di rilevazione Audicom-Audiweb, in anteprima all'ANSA.

"C'è una inedita contrazione nell'uso di alcuni social che inizia nel 2024 e prosegue nei primi mesi del 2025 - afferma Cosenza - Tra gennaio-settembre 2024 e 2025 c'è una perdita dello 0,16% degli utenti complessivi e un riequilibrio dei flussi tra le piattaforme".

Il crollo più clamoroso è quello di X, l'ex Twitter così ribattezzato da Elon Musk dopo averlo acquistato nell'ottobre 2022, che si posiziona settimo tra i social più usati in Italia: ha subito un calo del 12,8% tra il 2023 e il 2024 e negli ultimi mesi del 2025 ha totalizzato -27,6%, pari ad un'emorragia di 4,4 milioni di utenti.

Decresce anche del 30% il tempo speso su questa piattaforma. Tra gli altri social in calo, l'analisi segnala Twitch (-35%), Snapchat (-4,4%) e Tumblr (-40%).

Tra i "piccoli outsider" crescono invece Threads (il social di Meta nato proprio come risposta a X) che a settembre 2025 aveva sei milioni di utenti (+31,6% sui primi nove mesi 2024) e Reddit, aggregatore di forum, "la piattaforma che sta crescendo di più": +46% nel 2024 e +81% nel 2025.

Tendenze a parte, la classifica della piattaforme più usate dagli italiani vede al primo posto YouTube: ha una audience di 37,1 milioni di persone (+0,5% sul 2023) ma è in calo dell'1% se si confrontano i primi nove mesi del 2024 e del 2025.

A poca distanza Facebook con una media mensile di circa 35,8 milioni di utilizzatori, il calo nei primi 9 mesi 2025 è di ben 1 milione di utenti (-2,9%), ma resta il social dove gli italiani trascorrono più tempo (in media 13 ore e 29 minuti al mese per persona).

Sul podio c'è Instagram con quasi 32,9 milioni di utenti ma con un decremento di 1,9 punti nel 2025 sempre rispetto ai primi nove mesi del 2024 (usato per 8 e 52 minuti al mese) Stabile al quarto posto TikTok, con un'audience di 22,4 milioni di utenti (in crescita dal 2023 al 2024 del%, ma in calo negli ultimi nove mesi dello 0,6%).

E da gennaio a settembre del 2024 e del 2025 cresce del 27% riguardo il tempo speso dagli utenti. Sale al quinto posto Telegram che conta 16,5 milioni di utilizzatori (+1,2% sul 2023, ma in calo dell'1,5% negli ultimi mesi).

