Cristiano Ronaldo diventa un cacciatore di taglie Il campione portoghese presta il suo volto ad un personaggio eroe di un videogame

Cristiano Ronaldo diventa un cacciatore di taglie.

Il gioco....anzi il videogioco che vede come protagonista il fuoriclasse portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo si intitola "Free Fire", mentre il personaggio con le sembianze di CR7 si chiama "Chrono". Campione indiscusso sul campo, ora anche nei videogiochi, Ronaldo dopo aver vinto praticamente tutto in carriera, continua a stupire i fan con nuove iniziative che vanno al di là del rettangolo di gioco. Ha infatti svelato di essere diventato il protagonista di un videogame per dispositivi mobile in cui CR7 veste i panni di Chrono, un letale cacciatore di taglie proveniente da un universo alternativo e tecnologicamente molto più avanzato, capace di prevalere anche in situazioni estremamente difficili grazie alle sue abilità speciali. Un personaggio futuristico dotato di un potere speciale attivabile dal grido che lo stesso CR7 libera dopo ogni segnatura: "siuuu". Simulandone anche l'esultanza. Il gioco ha potuto prendere forma grazie all'accordo intercorso tra gli sviluppatori di "Gerna International" e l'entourage di Cristiano Ronaldo, permettendo così di dare all'eroe dell'avventura le fattezze del campione di calcio.









Il nuovo videogame però non approderà nelle consolle ma bensì su dispositivi Android e iOS. L'annuncio è stato accompagnato da un video che mette in risalto le abilità di CR7, o meglio, dell'implacabile Chrono: con una mossa che ricorda la classica esultanza di Cristiano, l'inconfondibile "siuuu", il personaggio può attivare una speciale bolla protettiva. Si tratta di un campo di forza che, oltre a incrementare la velocità di movimento degli alleati che si trovano al suo interno, può bloccare tutti i colpi degli avversari. CR7 si sbarazza di tutti i nemici senza battere ciglio e arrivando a salvare un bambino (il cui aspetto ricorda vagamente quello di suo figlio) dalla prigionia.

Inutile sottolineare che, con l'annuncio della sua partecipazione all'interno di Free Fire, il numero di utenti che hanno scaricato il gioco su dispositivi mobile è schizzato alle stelle.

















