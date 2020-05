SPORT Cristiano Ronaldo fuoriclasse anche come figlio Regalo "super" fatto trovare alla mamma nel garage con tanto di mazzo di rose

Cristiano Ronaldo fuoriclasse anche come figlio.

Mamma Dolores sarà rimasta senza fiato scendendo in garage e trovandosi di fronte, con tanto fiocco e mazzo di rose, al regalo del figlio Cristiano Ronaldo. Cr7 si rivela fuoriclasse anche nella festa della mamma, facendole trovare un Suv della Mercedes nuovo fiammante infiocchettato e accompagnato da un bellissimo mazzo di fiori. Nonostante la Juventus lo abbia richiamato a Torino, Cristiano rimane per il momento nella sua Madeira pensando a quando, e cosa più preoccupante, se farà rientro nel capolugo piemontese.









Nel frattempo si gode la sua famiglia restandogli accanto il più possibile. Un regalo sicuramente importante che almeno nelle dimensione esprime tutto l'affetto e la soddisfazione dei suoi figli per essersi lasciati alle spalle un periodo davvero complicato dovuto a problemi di salute proprio di Mamma Dolores. Infatti lo scorso marzo è stata vittima di un ictus che ha fatto precipitare il campione della Juventus al suo capezzale, ora però sembra per fortuna sulla via del recupero e a conferma del fatto ha postato su Instagram, la sua foto coi regali ricevuti per il compleanno. L'amore per una mamma da parte dei suoi figli non ha confini e non fa eccezione il cuore del fuoriclasse portoghese CR7 che diventa un "bimbo" come gli altri quando si tratta della sua mamma, certo i mezzi di cui dispone non sono da sottovalutare, ma agli occhi della propria madre non è il valore in soldi del oggetto, ma conta sicuramente il fatto che da parte del figlio o dei figli ci sia stato un pensiero. Ma a noi, non essendo mammà, il valore dell'oggetto più che interessarci, ci incuriosisce e la "macchinina" o meglio il "suv" una Mercedes GLC coupè 350, costa 100mila euro.





















