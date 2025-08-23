E' nata una crociera di lusso dedicata ai nostri Pet. Si chiama Dog friendly cruise ed è dotata di lusso sfrenato per i quattro zampe. Ci sono spa, massaggi, sfilate, coccole da maggiordomi a loro dedicati.

Questa crociera è la prima al mondo ed è stata ideata dalla società navale americana Margaritaville at Sea. La nave si chiama Islander e salperà da Tampa, in Florida, il prossimo novembre e potrà accogliere 250 cani, accompagnati ovviamente dai propri padroni e sarà curata da Cruise Tails ed Expedia Cruises.

A bordo tante le attività dedicate ai cani. Tanti regali, snack gourmet per loro e tanti spettacoli di addestramento da parte di esperti cinofili. Si offrono anche consigli su come fare diventare il proprio cane il più elegante del quartiere e, sono previste sfilate in costume per farli sentire delle vere star.

Ovviamente saranno tanti i momenti di relax con spa, massaggi e toelettature per farsi coccolare. Sono previste durante il tour delle tappe in porti e spiagge super attrezzati per loro e nelle cabine, ci sarà un’area privata sul balcone per espletare i propri bisogni mentre il “Pet Butler”, quindi il maggiordomo si occuperà di ogni loro necessità, giorno e notte.

Il costo della crociera con cane? Si parte da 1.200 € a persona (cabina interna), ma bisogna inviare una richiesta di partecipazione tramite il sito ufficiale di Cruise Tails e si dovranno presentare prima una serie di certificati, vaccinazioni comprese del proprio animale.







