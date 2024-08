NEW PLAY "Cry Baby" il nuovo singolo dei Clean Bandit, Anna Marie e David Guetta

Cry Baby è la nuova canzone del gruppo elettronico britannico Clean Bandit , in collaborazione con la cantante inglese Anne-Marie e il DJ di fama internazionale David Guetta.

Pubblicato il 9 agosto 2024 da B1 Recordings e Ministry of Sound Recordings, Cry Baby è il singolo principale del terzo album in studio dei Clean Bandit. La canzone è stata scritta da Anne-Marie, Jack Patterson, Camille Purcell e Steve Mac.









Il video musicale per la canzone, diretto, prodotto e montato dai Clean Bandit, è stato rilasciato lo stesso giorno del singolo. Nel filmato Anne-Marie intraprende un viaggio in treno guidato da Jack e Luke Petterson, dopo la separazione dal suo partner sleale. La traccia presenta un forte contrasto, presentando una personalità allegra che descrive una storia di profondo dolore. Ha quella classica identità dei Clean Bandit, con archi sorprendenti e sparsi.

La canzone segna la terza collaborazione tra i Clean Bandit e Anne-Marie, dopo il celebre singolo del 2016 Rockabye e la traccia dell'album dei Clean Bandit Should've Known Better, mentre rappresenta la terza tra Anne-Marie e David Guetta, che in precedenza avevano collaborato in Don't Leave Me Alone e Baby Don't Hurt Me.

