Cucina Italiana patrimonio dell'umanità

Tutti sappiamo che la cucina italiana è famosa nel mondo e vi avevamo detta che era stata candidata all’Unesco. Finalmente la risposta è arrivata e la Cucina Italiana è stata ufficialmente dichiarata Patrimonio culturale immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco.

La nomina è avvenuta a Nuova Delhi dove si è riunito il Comitato intergovernativo dell'Unesco. Secondo quanto dichiarato: “ Favorisce l'inclusione sociale, rafforzando i legami e promuovendo il senso di appartenenza".

Quella italiana è la prima cucina al mondo ad essere integralmente riconosciuta e ad essere inserita tra i patrimoni culturali immateriali. La cucina italiana, è stata riconosciuta dall’Unesco "miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie", "un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che li circonda".

La decisione è stata accolta da un lungo applauso. Il cucinare, spiegano dall’Organizzazione, è per gli italiani "un'attività comunitaria che enfatizza l'intimità con il cibo, il rispetto per gli ingredienti e i momenti condivisi attorno alla tavola. "La pratica è radicata nelle ricette anti-spreco e nella trasmissione di sapori, abilità e ricordi attraverso le generazioni.

Essendo una pratica multigenerazionale, con ruoli perfettamente intercambiabili, la cucina svolge una funzione inclusiva, consentendo a tutti di godere di un'esperienza individuale, collettiva e continuo di scambio, superando tutte le barriere interculturali e intergenerazionali".

Adesso che si è aggiunta anche la nostra Cucina, l’Italia diventa il Paese con più riconoscimenti nel settore alimentare da parte dell’Unesco e questo è un record a livello mondiale.

L’Italia, infatti ha 21 tradizioni culturali Unesco e nove nel settore agroalimentare che sono: la cucina italiana, l'arte dei pizzaiuoli napoletani, la transumanza, la costruzione dei muretti a secco in agricoltura, la coltivazione della vite ad alberello dello zibibbo di Pantelleria, la dieta mediterranea, la cava e cerca del tartufo, il sistema irriguo tradizionale, l'allevamento dei cavalli lipizzani.







