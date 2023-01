CUCINA Cucinare dolci fa bene a te stesso e agli altri Ascolta il Reloaded!

Cucinare dolci fa bene a te stesso e agli altri.

Cucinare per gli altri è un gesto di amore e di calore che può apportare numerosi benefici a te stesso e agli altri. Cucinare in particolare dolci, per condividere un piacere con i nostri invitati, renderebbe la nostra giornata migliore sotto diversi punti di vista.

Gli psicologi hanno infatti notato che sfornare dolci, se fatto con passione, aumenterebbe la creatività, aiuterebbe ad abbassare i livelli di stress, sarebbe un ottimo incentivo nella comunicazione con gli altri e non solo...scopri tutto nel nostro reloaded!

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: