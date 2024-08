CURIOSITÀ Curiosità Olimpica La pista di atletica non è del solito colore rossiccio ma viola nascondendo un segreto

Curiosità Olimpica.

Per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’atletica leggera non si correrà su una tradizionale pista rossa, ma su un sorprendente tracciato viola.

Questa scelta cromatica è stata fatta principalmente per ragioni estetiche, armonizzandosi con la palette dei luoghi di competizione di quest’anno, che comprende viola, blu e verde.

l design della pista presenta in realtà tre colori distinti: lavanda per la pista stessa, un viola più scuro per le aree di servizio e grigio per le curve esterne alle estremità, come racconta GreenMe.

Ad ogni modo, questo cambio di colore, oltre ad essere esteticamente audace, nasconde una storia di innovazione e sostenibilità: la pista è infatti realizzata con gusci di molluschi riciclati. Scopri come la creatività e l’ecologia si incontrano in un progetto che promette di rivoluzionare i materiali sportivi e ridurre l’impatto ambientale dei grandi eventi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: