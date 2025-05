MUSICA CYRIL e James Blunt: "Tears Dry Tonight" New Play - Radio San Marino

CYRIL e James Blunt: "Tears Dry Tonight".

"Tears Dry Tonight", è il nuovo singolo che nasce dalla collaborazione tra il dj australiano CYRIL e James Blunt. Un brano malinconico e caldo, che tradotto nel titolo significa "asciugarsi le lacrime", una dichiarazione d'amore e una piacevole contaminazione di stili, quelli dei rispettivi artisti. Una dichiarazione d’amore che si fonde perfettamente con un sound house melodico e rilassato.

Originario di Darwin, CYRIL è esploso nel 2023 con l'uscita di "Stumblin' In", un remix house della hit del 1978 di Chris Norman e Suzi Quatro. Il brano è diventato virale su TikTok e ha aiutato CYRIL a firmare un contratto con la Spinnin' Records. Da allora ha pubblicato un remix di "The Sound of Silence" dei Disturbed, originariamente un successo di Simon & Garfunkel, e di "Fall At Your Feet" dei Crowded House con il connazionale australiano Dean Lewis, oltre a collaborare con Robin Schulz in "World Gone Wild" e con la maryjo in "Still Into You".

Nel frattempo, James Blunt ha trascorso gli ultimi 12 mesi celebrando il ventesimo anniversario del suo album di debutto, Back To Bedlam. Dopo essersi esibito in Australia lo scorso anno, tornerà a ottobre per una serie di concerti che riproporranno "Back To Bedlam" nella sua interezza.



CYRIL, James Blunt - Tears Dry Tonight

