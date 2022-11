Da 6 anni in lotta con la deforestazione

Ci sono persone che riescono a fare cose grandi con gesti “importanti” il suo nome è Antoine Moses, è canadese ha solo 23 anni ma ha già piantato milioni di alberi nel suo Paese. Appassionato di sport e di natura, Antoine è entrato ufficialmente nel Guinness dei Primati per il maggior numero di alberi piantati in 24 ore. Ben 23.060. Un’impresa titanica per una sola persona, portata a termine il 17 luglio del 2021 a La Crete, Alberta, Canada, e riconosciuta dai giudici dei Guinness World Records nell’estate di quest’anno.

Il precedente detentore del record era un altro canadese, Kenny Chaplin, che nel 2001 aveva messo a dimora 15.000 alberelli in un giorno. Tralasciando i riconoscimenti quella di riforestare aree disboscate è una missione che Antoine porta avanti da anni. Per la precisione 6 anni, nei quali si è impegnato per dare una nuova vita a tante realtà paesaggistiche distrutte dall’attività antropica.