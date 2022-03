CURIOSITÀ Da panettone a Pancozza Parte da Taranto la proposta di un grande lievitato che sostituisce uvetta e canditi con cozze nere e pecorino

Da panettone a Pancozza.

Forma e consistenza sono uguali ma sorpresa cambiano gli ingredienti. I due ingredienti a dir poco insoliti che ci trovate dentro: cozze nere e pecorino. Il suo nome è Pancozze e promette di fare la rivoluzione: è un grande lievitato prodotto artigianalmente da La Paranza, ristorante specializzato in piatti di mare che sorge a Taranto.





[Banner_Google_ADS]





Il mare del resto ce l'ha davanti, il locale sorge nella città vecchia (in via Cariati 68; info laparanzataranto.it) e da quasi 15 anni dalle acque del Mar Piccolo si lascia influenzare. Il Pancozze si presenta come "la merenda del marinaio", ed è prossimo al debutto: "È soffice e conviviale, da mettere a tavola anche per l'aperitivo", dice Maria Teresa. L'idea è a dir poco originale, ma ha una sua ragione di esistere: perché i grandi lievitati sono tradizionalmente associati a qualcosa di dolce - panettoni e colombe, in primis - ma nulla toglie che possano anche essere salati. Lo ha dimostrato il Pancapocollo del salumificio Santoro, nel tempo si sono aggiunti panettoni alla cipolla, e il Panterrone del forno Sammarco di San Marco in Lamis è stato fra gli antesignani, anche con la versione ai lampascioni.



I più letti della settimana: