Da piattaforma petrolifera a Luna Park In Arabia Saudita l'enorme piattaforma è dismessa, entro il 2030 diventerà un parco divertimenti

L'Arabia Saudita è sicuramente tra le nazioni al mondo che in questi ultimi anni si stanno muovendo per mettersi al passo con le ultime tendenze ed innovazioni. Per fare questo lo stato arabo punta tutto sui grandi progetti, lo fa soprattutto mirando a diventare una delle principali mete turistiche al mondo, cercando di riuscirci entro il 2030. L'ultima idea saudita riguarda un luna park tematico che prenderà vita su una piattaforma petrolifera abbandonata. Questo grande parco divertimenti si chiamerà "The Rig" e sarà organizzato su una serie di piattaforme.

Offrendo al pubblico tre hotel, 11 ristoranti e diverse giostre e montagne russe, che saranno le più grandi e veloci del mondo stando al progetto. A finanziare l'ambizioso programma sarà il PIF - Public Investment Fund e si tratterà di un'attrazione turistica unica, che attirerà persone da ogni parte del mondo. Non siamo ancora in grado di fornire una data certa dell'inaugurazione, ma è già stato lanciato il video promozionale che presenta il parco tematico.

L'extreme park fa parte di una strategia a lungo termine, la Saudi Vision 2030, che ha come obiettivo portare l'Arabia Saudita ad avere un'economia che sia la più diversificata possibile per arrivare a scalzare gli altri poli attrattivi della zona mediorientale come Dubai e Abu Dhabi.



