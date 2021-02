Da San Valentino per tre mesi in manette

La storia alquanto bizzarra arriva da Kiev e racconta di una coppia di giovani fidanzati, Alexander e Viktoria che nel giorno dedicato a tutti gli innamorati, decidono di mescolare amore e follia. Ammanettarsi per stabilire un record, ovvero restare legati, o meglio, ammanettati uno all'altro per tre mesi. Le manette le hanno infilate sotto attenta osservazione di Vitaly Zorin, membro del registro ucraino dei record, e si sono preparati molto bene ad esempio per rendere possibile la quotidianità hanno dovuto farsi fare degli appositi vestiti. Hanno poi postato un video in cui hanno mostrato la loro routine nel quale si apprezza come riescano a spogliarsi e preparare uno zaino senza apparenti difficoltà.









Le difficoltà però arrivano fuori dalle mura domestiche, ora fin che si tratta di consumare un caffè, salire su di un mezzo pubblico o recarsi in un negozio, nessun problema. L'intoppo nasce nel momento in cui uno dei due ha bisogno della toilettes, essendo un uomo e una donna in quale recarsi? Alla prima uscita hanno optato per quella delle donne, ma è facilmente intuibile come per Alexander non sia stato facile attraversare incolume la prova.

In bocca al lupo ragazzi noi vi aspettiamo al traguardo